اشتراطات البناء تخضع لتعديل.. ضوابط الحصول على رخصة بناء

تواصل وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتنسيق مع المحافظات، متابعة خطوات ترخيص البناء وفق اشتراطات البناء لضبط منظومة العمران والحد من أي تشوهات، كما أرسلت الحكومة مؤخرا مشروع قانون البناء الجديد إلى البرلمان، ويخضع لمناقشة مجلس الشيوخ، حيث تتم معالجة القصور الموجود في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والعمل على مسايرة المستجدات والحفاظ على العمران بشكل منظم دون أي ضغط على المرافق والخدمات والحد من أي تشوهات.

اشتراطات البناء تخضع لتعديل وفق ضوابط محددة

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أن اشتراطات البناء تخضع لتعديل وفق ضوابط محددة، وسيتم تضمين ذلك في قانون البناء الجديد بما يحافظ على النسق العمراني ويمنع أي تجاوزات ويحافظ على المظهر الجمالي للمدن والأحياء.

وفيما يتعلق بخطوات ترخيص البناء حاليا وفق اشتراطات البناء فهي تتضمن ما يلي..

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص.

- المستندات الخاصة بملكية الأرض والعقار «عقار مشهر».

- تقديم وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة 4 طوابق بناء أو تكلفة البناء تتجاوز مليون جنيه.

- تقديم شهادة المتغيرات المكانية وجميع الموافقات المطلوبة من الآثار والري والصرف.

- تقديم تقرير استشاري فني عن التربة في حالة 4 طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- وجود توكيل رسمي من المالك للمهندس أو المكتب الهندسي

- إقرار وتعهد بشأن الملكية بحسب النموذج الوارد باللائحة

- بيان بحساب قيمة التكاليف طبقا للنموذج الوارد باللائحة

- تقديم نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة

- إيصال بشأن توريد الدمغة الهندسية وشهادة الاستشاري الصادر من النقابة

- 3 نسخ من رسومات هندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشاري

- تقرير لإ ستشارى بشأن سلامة العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية

- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية وشهادى صلاحية أعمال

- صورة من سجل مشاريع المهندسي المعماري والإنشائي الخاص بالترخيص

- نوتة حسابية معتمدة في حالة تقديم وثيقة تأمين 4 طوابق