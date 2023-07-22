التنمية المحلية تواجه مخالفات البناء في المنيا وأسوان وبني سويف

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرًا من محافظات المنيا وأسوان وبني سويف، في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة بناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

إزالة 14 حالة تعدٍ على أرض زراعية في المنيا

ففي المنيا، تم إزالة 14 حالة تعدٍّ على أراض زراعية، وبدون ترخيص بقرى البرجاية، وتله، ونزلة حسين، ودمشير، وفك شدة خشبية بحي شمال المدينة، إلى جانب رصد حالتي تعدٍّ في المطاهرة وبني مهدي، وتم إزالة 19 حالة تعد بالبناء المخالف في مغاغة، و11 حالة تعد على أرض زراعية، والبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني في العدوة، وإزالة 19 حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية في شمال وجنوب سمالوط، وإزالة 33 حالة تعدٍ في بني مزار.

مواجهة مخالفات التعديات في أسوان وبني سويف

وفي أسوان، تمكنت أجهزة المحافظة من إزالة 6 حالات لتعديات على أراضي الدولة، كما تم إزالة بعض المخالفات من تند وحواجز خشبية.

وفي بني سويف قامت أجهزة المحافظة بإزالة 194 حالة تعدٍ من مبان وأراض زراعية.