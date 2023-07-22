التنمية المحلية تتابع جهود 4 محافظات في دعم تنمية الأسرة وبناء الإنسان

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود وحدات السكان بمحافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية، لتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ودعم وتنمية الأسرة وبناء الإنسان.

جاء ذلك، في إطار حرص واهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالقضية السكانية، ومدى تأثيرها على التنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأهمية تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تواجه تحسين معدلات القضية السكانية والسيطرة على الزيادة السكانية، التي تلتهم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

مبادرة 100 يوم صحة

وفي محافظة الجيزة، نظمت وحدة سكان العياط ندوة بعنوان «الجهاز مش جواز.. غسالة واحدة كفاية»، وحث أهالي القرية بعدم المغالاة في جهاز العرايس والاكتفاء بالضروريات فقط، كما تابعت الوحدة السكانية بالبدرشين الحملة الميدانية لمبادرة 100 يوم صحة، بالتعاون مع الإدارة الصحية، حيث أقيمت ندوة توعية للنساء لمعرفة الخدمات المقدمة من قبل الصحة، وذلك للنهوض بصحة المواطن والارتقاء بخصائص المواطن، كما تم التعريف بالمبادرات الخاصة بالصحة منها فحص ما قبل الزواج، والفحص المبكر لسرطان الثدي، وتكافل وكرامة، ومبادرة لكبار السن وكشف الضغط والسكر وغيرها.

مبادرة 100 مليون شجرة

وقامت وحدة السكان بحي جنوب الجيزة، بتنفيذ أنشطة توعية بيئية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر»، ومبادرة 100 مليون شجرة، ورؤية مصر 2030 لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتوصيات مؤتمر المناخ لمواجهة تغير المناخ، وذلك بالتعاون بين جهاز شئون البيئة «فرع القاهرة الكبرى» وحي جنوب الجيزة وإدارة البيئة.

وتهدف تلك الأنشطة لرفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية واستغلالها بشكل أمثل، كما تم عمل حوار مع الجمهور المتردد على المركز التكنولوجي بالحي عن التغيرات المناخية التي تحدث، وكيفية التصدي لها وجهود الدولة في مواجهتها والتوعية بمخاطرها على صحة الإنسان ودور المواطن والسلوكيات التي يجب اتباعها والتوعية لترشيد الاستهلاك.

وفي محافظة البحيرة، قامت القافلة السكانية بوحدة السكان بمركز الرحمانية ووحدة السكان بمشاركة حملة 100يوم صحة وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج المجاني.