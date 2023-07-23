«مياه المنوفية»: 5 خطوات لإيقاف إصدار الفاتورة والعداد مؤقتا

خدمات متنوعة تقوم بنشرها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، في إطار استراتيجيتها للتوعية بأنشطة مراكز خدمة العملاء، ومن بين هذه الخدمات ما يتعلق بكيفية غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير فيما يعرف بـ«تعليق الاشتراك».

مستندات مطلوبة لتعليق الاشتراك في عداد المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، المستندات والأوراق المطلوبة ليقوم العميل بتقديم طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير لدواعي السفر أو خلافة، لمدة أكثر من 6 أشهر، وهي:

1- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

2- آخر فاتورة صادر للعميل.

3- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

4- التليفون الأرضي و المحمول للعميل.

5 - الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

اجراءات غلق عداد المياه وإيقاف الفاتورة

أما إجراءات تعليق الاشتراك في غلق المياه، وإيقاف إصدار الفواتير بشركة مياه المنوفية، فتضمنت ما يلي:

1- استيفاء العميل نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

2- سداد العميل تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق.

3 - سداد كل المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

4 - قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

5 - إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الفترة الزمنية للانتهاء من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها وسداد رسوم المعاينة، تكون ثلاثة أيام عمل، على أن تكون الرسوم المطلوبة طبقاً للائحة التجارية الموحدة.