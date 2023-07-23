إيقاف رخصتي التسيير والقيادة لسيارة بدون لوحة معدنية خلفية في القاهرة

أوقفت وزارة الداخلية رخصتي التسيير والقيادة لسيارة تتحرك في شوارع القاهرة دون لوحة معدنية خلفية.

وجرى تداول مقاطع فيديو على «فيس بوك»، تظهر فيها سيارة تسير دون لوحة معدنية خلفية، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك لضبط السيارة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بالفحص أمكن ضبط السيارة وتبين أنها مملوكة لشخص مقيم بمحافظة الجيزة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وتبين عدم وجود لوحة خلفية للسيارة، بالمخالفة للقانون.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإيقاف رخصتي التسيير والقيادة.