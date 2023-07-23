«الزراعة»: فحص وتصدير 3 آلاف عينة غذائية خلال أيام الإجازات

قامت معامل مركز البحوث الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، خلال إجازة العام الهجري وثورة يوليو، بفحص وتصدير أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الإجازة من الخميس الماضي حتى اليوم، كما أصدر 1000 شهادة بنتائج التحاليل لأصحاب الشأن.

فحص 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد

وفي ذات السياق، قال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إنه تم فحص 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد، وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الإجازة.

خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن إدارات وزارة الزراعة الخدمية تواصل عملها على مدار الساعة وخلال الإجازة، وفي ظل الظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.