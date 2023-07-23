رفع 76 ألف طن مخلفات صلبة وتحرير 19 محضرا في حملات مكبرة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامها بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أولا بأول وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن إجمالي أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر يوليو الجاري بلغت نحو 76 ألف طن.

تحرير 19 مخالفة

ولفت إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، شنت 3 حملات مكبرة خلال الشهر الحالي على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرا للحد من المخالفات البيئية، بمناطق «شارع المكس - شارع الأمان بالورديان - منطقة سموحة»، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي نظمت حملتين لتوعية المواطنين خلال الشهر الجاري بنطاق محرم بك.

تكثيف أعمال النظافة

ووجه «الشريف» شركة نهضة مصر، بتكثيف أعمال النظافة على مدار الساعة وجمع المخلفات بطول الكورنيش، وذلك لمواجهة زيادة أعداد المصطافين وزوار الإسكندرية، وزيادة أعمال الكنس الآلي وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع الداخلية وزيادة عدد المربعات المطبق بها منظومة الجمع السكني سواء من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات، وقامت الشركة أيضا بزيادة معدلات رفع المخلفات ونقلها للمدفن الصحي بمدينة الحمام.

حملات رقابية على المحال

ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير عام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامها بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها، مؤكدة أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.