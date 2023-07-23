كل ما تريد معرفته عن منظومة الفحص الإلكتروني.. كشفت 22 ألف حالة تهرب ضريبي

تُعد منظومة الفاتورة الإلكترونية إحدى أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التي كانت مصر من الدول الرائدة في تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ بوصفها آلية تكنولوجية في مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية.

منظومة الفحص الإلكتروني

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، ما هي منظومة الفحص الإلكتروني، وإنجازات المنظومة منذ بدء العمل بها.

- استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

- تعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.

- القضاء على التقديرات الجزافية.

- اختصار الفحص الضريبي في عدة ساعات.

- إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة.

- زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي بنحو 23.1٪.

- تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018.

- 194 حملة خلال عام 2022.

- إجمالي المتحصلات 1.3 مليار جنيه.

ومنظومة الفحص الإلكتروني، هي منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي.

منظومة الفحص الإلكتروني

ومنذ العمل بمنظومة الفحص الإلكتروني تم الكشف عن 22 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت منها 7305 حالات تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التي ثبت تهربها ضريبيًا، وفقًا لوزارة المالية.

546 حملة بكل المحافظات

وجرى تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018 منها 194 حملة خلال عام 2022، بإجمالي متحصلات 1.3 مليار جنيه.

تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية

بدأ تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه 2020، وتخطى عدد الوثائق 677 مليون فاتورة بمعدل يصل إلى 40 مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 421 ألف مسجل، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل 2022، وتم استكمال 3 مراحل أساسية إلزامية لنحو 5300 شركة حيث تخطى عدد الإيصالات على المنظومة 130 مليون إيصال بمعدل يصل إلى 5 ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز 4 آلاف مسجل.