عضو بالتحالف الوطني: «23 يوليو» نقطة مضيئة وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

هنأ محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو.

وقال إن ثورة 23 يوليو نقطة مضيئة وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، لأنها انحازت للطبقة المصرية الفقيرة التي عانت أشد المعاناة نتيجة للظلم وافتقاد مبدأ العدالة الاجتماعية، كما أنها وضعت نهاية للحقبة الاستعمارية فقامت بطرد الاحتلال البريطاني وسط تأييد شعبي، كما أنها عملت على إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، وشهدت تكاتف وتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين.

ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة

وأكد أن ثورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات الشعب وآماله في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة، لتؤكد انحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائما للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار.