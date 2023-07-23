النائب جمال أبوالفتوح: ثورة 23 يوليو رسّخت حق الشعوب في تقرير مصيرها

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 23 يوليو نجحت في تحقيق تحول عميق في تاريخ مصر المعاصر، والذي مهد الطريق أمام مرحلة جديدة رسخت حق الشعوب في تقرير مصيرها، لتشكل مصدر إلهام وريادة لمختلف الدولة العربية المحيطة.

وضع مصر على خريطة العالم السياسية

ولفت إلى أن ثورة يوليو المجيدة تعد نموذجًا للعلاقة بين الشعب وجيشه التي تجسدت بها أروع أمثلة التلاحم والثقة المتبادلة مع تلك المؤسسة الوطنية، وأسقطت خلالها مجموعة الضباط الأحرار الحكم الملكي في البلاد لتتحول مصر إلى جمهورية، ووضع الوطن على خريطة العالم السياسية والانطلاق نحو تغييرات جذرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن الشعب المصري استمد من روح ثورة 23 يوليو، الإرادة والإصرار على التغيير لإنقاذ الوطن من براثن الإرهاب ومخاطر الانهيار في 30 يونيو 2013، لتكون امتداد حقيقي لأهداف ثورة يوليو في إقامة نهضة تنموية بالدولة وترسيخ العدالة الاجتماعية، مشير إلى أنه امتدادا لدور القوات المسلحة في حماية البلاد فقد كان لها الدور المحوري في نجاح تلك الثورة وتحقيق أهدافها إذ تحملت الكثير وقدمت تضحيات من أبنائها ثمنا للاستقرار وعودة الأمان بمواجهة الإرهاب ومحاصرته.

تغير طبيعة التحديات التي تواجه الوطن

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه مع تغير طبيعة التحديات التي تواجه الوطن سيظل الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ووحدة الجبهة الداخلية هو السبيل لتجاوز أعباء المرحلة والمضي في طريق البناء والتنمية، مشددا أن الاحتفال بالذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة مناسبة نستلهم منها العزم والصمود لتحقيق تطلعات الشعب واستكمال ما شرعنا فيه من تدشين ملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى، بما شهدناه من إنجازات غير مسبوقة على كافة المستويات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة، ولانزال نحرص على إتمامه حتى الوصول لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر.