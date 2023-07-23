71 عاما على «23 يوليو».. ثورة أنهت الملكية وأعادت مصر للمصريين (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «71 عاما على 23 يوليو.. ثورة أنهت الملكية وأعادت مصر للمصريين»، موضحا أنّ الثورة أحدثت تغييرا تخطى صداه مصرَ ليشمل شعوبا في أفريقيا وأسيا وعدد من الدول العالم.

ثورة أعادت مصر للمصريين

وجاء في التقرير، أنّ ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952م حظيت بتأييد شعبي جارف، رأى فيه المصريون أملا في حياة تتجاوز ما عانوه لعقود طويلة في ظل إقطاع واستعمار وفساد، حيث أعادت الثورة مصر إلى المصريين، وأعادت الحقوق إلى أصحابها، وصاغت سياسة زراعية وتصنيعية للنهوض بالبلاد، فغيّرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا.

وتابع التقرير، أنّ الحقوق تحتاج إلى قوة تحميها، لذا كان من مبادئ ثورة 23 يوليو الرئيسية، إنشاء جيش وطني يحمي ولا يجور، يردع ولا يعتدي، يصون الدولة المصرية من أي عدو خارجي يطمع في ثرواتها.

إنجازات ثورة 23 يوليو

وأتمّ التقرير، أنّ الثورة حققت العديد من الإنجازات، أهمها إلغاء النظام الملكي، وقيام الجمهورية، وتأميم قناة السويس، وتوقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا بعد 74 عاما من الاحتلال، لكن تلك الثورة لم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري فحسب، بل امتد صداها إلى الشعوب الأخرى التي كانت تتطلع للحرية والاستقلال، وكان من أهم مبادئ الثورة تكامل الوطنية المصرية مع القومية العربية».