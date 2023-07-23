النائب كريم السادات: ثورة 23 يوليو أرست مبادئ العدالة الاجتماعية

قدّم النائب كريم السادات، عن حزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في وجدان كل الأجيال حيث ظهر فيها من تضحيات كثيرة لأبناء الوطن من الشعب والجيش من أجل الدفاع عن الحرية واسترداد الكرامة.

مبادئ العدالة الاجتماعية

وأضاف «السادات»، في بيان له، أن ثورة يوليو أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، ونجحت في تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تغييرا جذريا، كما أنها قضت على الاحتلال البريطاني واستردت الحرية والاستقلال، موضحا أن الثورة أصبحت من أعظم الثورات التي مرت على تاريخ مصر الحديث بل في تاريخ العالم أجمع حيث أنها غيرت مجرى التاريخ ونقلت البلاد من نظام الملكية إلى الجمهورية حيث الديمقراطية السليمة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 23 يوليو سطرت بأحرف من نور البطولات التي قام بها الضباط الأحرار من أجل الوطن، حيث رفضوا أن تعيش الدولة المصرية في عبودية واحتلال، وحاربوا من أجل أن يعيش هذا الوطن الغالي في عزة واستقلال.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى

وأكد «السادات»، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو حملت العديد من الرسائل، مشيدا بتوجيه الرئيس التحية لرؤساء مصر السابقين، وفي مقدمتهم الزعيم جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو، والرئيس الأسبق محمد نجيب لتحمله المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس البطل محمد أنور السادات، بعدما أدى الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا لكرامة مصر ومستقبلها.