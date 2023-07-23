وزير التعليم يكشف نسبة النجاح في مادة الجغرافيا للثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% للثانوية العامة 2023، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة امتحانات مادة الجغرافيا.

نسبة النجاح في الجغرافيا

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال تفقده مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، أنّ نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا، حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.