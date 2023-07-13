«التعليم»: نسبة النجاح في اللغة العربية للثانوية العامة تجاوزت 90%

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير الامتحانات، وذلك برفقة الدكتور رمضان محمد رمضان مساعده للتقييم ونظم الامتحانات.

وأكد وزير التعليم حرصه على أن يحصل كل طالب على حقه، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على دقة التصحيح الإلكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

مراحل التصحيح الإلكتروني

واستعرض الوزير داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة عدة مرات، سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

إجراءات تدقيق بيانات الطلاب

وخلال الجولة التفقدية بمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني، استعرض الوزير الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

وأشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال.

وكشف الوزير عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.