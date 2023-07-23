«التعليم» تكشف نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته اليوم إلى مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، قائلا إنّها بلغت 88.9%.

نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% في الكيمياء فأكثر من الدرجة الكلية، تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.