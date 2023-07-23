العثور على جثة شاب أمام منزله في القنطرة شرق بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه في ظروف غامضة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وعثر والده على جثته أمام منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونُقلت جثته إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

العثور على جثة شاب أمام منزله

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد إبلاغ أحد المواطنين بالعثور على جثة نجله أمام منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان حادث الإسماعيلية، وتبين العثور على جثة «صلاح ت هـ»، 22 سنة، يعمل بأحد المخابز في مدينة القنطرة شرق، وبه عدة إصابات عبارة عن آثار خنق وسحجات في الجسم.

وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث بعد مناظرة الجثة، فيما قالت مصادر أمنية إن الجثة كانت ترتدي كامل ملابسها وظهر عليها آثار خنق حول العنق وسحجات بالجسم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل بمخبز مخنوقا وملقى أمام مدخل منزله في القنطرة شرق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحت تصرف جهات التحقيق.

نقل الجثة إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.