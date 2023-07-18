جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن تقديم برامج جديدة لإعداد كوادر تجيد اللغات

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، عن فتح برامج جديدة في كلية التجارة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتأهيل الخريجين لفرص العمل المستقبلية.

وقال بيان رسمي للجامعة، إن البرامج الجديدة بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الأهلية، تضمنت برنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية، الذي يمنح الطالب درجة الليسانس في الترجمة التخصصية باللغة الألمانية أو الصينية.

برنامج اللغة الألمانية

وأوضح البيان، أن البرنامج في جامعة الإسماعيلية يعد تعليميا متميزا، ينمي روح الابتكار وفق معايير الجودة ويهدف إلى إعداد كوادر تجيد اللغة العربية والألمانية، قراءة، وكتابة، وتحدثا.

كما يهدف البرنامج الي إعداد مترجمين محترفين في مجالات الترجمة الشفوية والتحريرية، وإعداد خريج يجيد لغة أجنبية ثانية إلى جانب الألمانية، وإعداد مترجمين مدربين على استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا اللازمة للأخذ بأسباب التطور في مجال الترجمة، وقادرين على التفاعل مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية.

ويساهم البرنامج الذي تمتد الدراسة فيه لمدة 4 سنوات في عملية التعريب بالمجالات العلمية، كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات ونحوها.

برنامج اللغة الصينية

ويتضمن برنامج اللغة الصينية في جامعة الإسماعيلية الأهلية، منح درجة الليسانس في الترجمة التخصصية باللغة الصينية، في برنامج تعليمي متميز ينمي روح الابتكار وفق معايير الجودة، يهدف إلى إعداد كوادر تجيد اللغتين العربية والصينية قراءة، وكتابة، وتحدثا.

يستهدف البرنامج إعداد مترجمين محترفين في مجالات الترجمة الشفوية والتحريرية، وإعداد خريج يجيد لغة أجنبية ثانية إلى جانب الصينية، وإعداد مترجمين مدربين على استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا اللازمة للأخذ بأسباب التطور في مجال الترجمة، وقادرين على التفاعل مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية.

ويسهم البرنامج الذي تمتد الدراسة فيه إلى 4 سنوات في عملية التعريب بالمجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات ونحوها.

برنامج اللغة الإنجليزية

كما أعلنت الجامعة عن برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، الذي يمنح درجة الليسانس في الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وهو برنامج تعليمي متميز ينمي روح الابتكار وفق معايير الجودة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر تجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءة، وكتابة، وتحدثا، وإعداد مترجمين محترفين في مجالات الترجمة الشفوية والتحريرية، وخريج يجيد لغة أجنبية ثانية إلى جانب الإنجليزية، وإعداد مترجمين مدربين على استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا اللازمة للأخذ بأسباب التطور في مجال الترجمة، وقادرين على التفاعل مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية.