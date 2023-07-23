مستشار «التضامن»: الدولة تقدم «الحماية الاجتماعية» في نمطين أساسيين

كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن الدولة تقدم برامج الحماية الاجتماعية لمواطنيها في نمطين أساسيين هما: البرامج التى تستند إلى مساهمات المستفيدين المالية واشتراكاتهم، مثل: «التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحى»، والبرامج التى لا تعتمد على اشتراكات ومساهمات مالية للمستفيدين منها، وبالتحديد البرامج التى تتوجه للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مثل: «معاشات الضمان الاجتماعى، برنامج تكافل وكرامة».

تطوير نحو 4584 قرية يمثل سكانها نحو 58% من سكان الجمهورية

وأضاف مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أيضا البرامج المكملة التى أطلقتها الدولة للمواطنين، مثل: «فرصة، سكن كريم، حياة كريمة»، بالإضافة إلى الدعم العيني والمتمثل في: «بطاقات التموين، كروت الخبز، برنامج التغذية المدرسية».

وأشار «هاشم» إلى أنه من أبرز برامج الوزارة للحماية الاجتماعية، هي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019، لتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري، من خلال تطوير نحو 4584 قرية، يمثل سكانها نحو 58% من جملة سكان جمهورية مصر العربية، وبتكلفة تقدر بنحو 515 مليار جنيه في مراحلها المختلفة.

مبادرة «صحة المرأة» للكشف المبكر عن أورام الثدي استهدفت فحص نحو 31 مليون سيدة

وأوضح «هاشم» أنه في مجال الصحة، تأتي حملة «100 مليون صحة»، والتي بدأت في أكتوبر 2018، بالإضافة إلى مبادرة «صحة المرأة»، للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي استهدفت فحص نحو 31 مليون سيدة، ومبادرة «الإصلاح الصحي» للأطفال حديثي الولادة، ومنظومة «التأمين الصحي الشامل».

كما نوه مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات كثيرة برفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، بجانب الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية.