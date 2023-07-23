وزارة التضامن: معدل الإنجاب في مصر 2.85 طفل لكل سيدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بعض نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أُجري خلال عام 2021، موضحة أن الزيادة السكانية السريعة خطر دائم يهدد المجتمع والأفراد، وذلك في إطار الحملة التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، تحت شعار «عشان ولادكم احسبوها صح».

عدد المواليد لكل سيدة لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسح

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، في إنفوجراف عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، معدل الإنجاب الكلي وفقا لمحل الإقامة داخل المحافظات المختلفة، أي عدد المواليد لكل سيدة لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسح، وذلك وفقا لنتائج المسح الصحي للسكان في 2021، كالتالي:

نتائج المسح الصحي للسكان في 2021 ومعدل الإنجاب حسب محل الإقامة

- إجمالي معدل الإنجاب في مصر 2.85 طفل لكل سيدة.

- المحافظات الحضرية 2.2 طفل لكل سيدة.

- وجه بحري 2.7 طفل لكل سيدة، بإجمالي 2.4 طفل لكل سيدة للحضر، و2.8 طفل لكل سيدة للريف.

- وجه قبلي 3.3 طفل لكل سيدة، بإجمالي 2.5 طفل لكل سيدة للحضر، و3.6 طفل لكل سيدة للريف.

- محافظات الحدود 3.4 طفل لكل سيدة.

توعية الأسر بخطورة الزيادة السكانية

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، حرصت على إطلاق مبادرة «2 كفاية» التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، من خلال رفع وعي السيدات بمحافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أطلقت الوزارة حملة «علشان ولادكم احسبوها صح»، التي تناقش عددا من الملفات والقضايا المهمة على رأسها ملف الزيادة السكانية، بهدف توعية الأسر بخطورة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم الأسرة.