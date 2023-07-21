«التضامن»: دعمنا 480 ألف طالب متسرب من التعليم ضمن «تكافل وكرامة»

قال الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم، إنّ الوزارة لديها قاعدة بيانات لأكثر من 4.8 ملايين أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة سواء قُبلوا أو رُفضوا أو مازالوا تحت الفحص.

وأضاف حمزة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هذه القاعدة تعني أننا لدينا بيانات 18 ملايين شخص وهو ما يتيح لنا في الوزارة اتخاذ القرار المناسب على الأرض».

وتابع مستشار وزيرة التضامن للتعليم: «من ضمن الواقع الذي يتم رفعه لبحث الأسر هو الواقع التعليمي، ووزارة التضامن هي الكيان الحكومي الوحيد الذي يصل إلى مستوى القرية، من خلال الوحدات الاجتماعية، بينما كل جهاز إداري للدولة يقف عند مستوى المركز الإداري».

وأكد الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم: «لدينا 672 ألف طالب من أبناء أسر تكافل وكرامة في الشريحة العمرية من 6 لـ14 سنة، وهم المتسربون من التعليم، ودعمنا منهم 480 ألف طالب، أي اننا تجاوزنا 80% من المستهدف».