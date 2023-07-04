«الوزراء»: ضخ 1.5 تريليون جنيه استثمارات في الصعيد خلال الـ8 سنوات الماضية

أصبح الصعيد على رأس أولويات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسؤولية في عام 2014، ويظهر ذلك في حجم المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في شتى المجالات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الـ8 الماضية تُقدر بـ1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتمّ استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة.

المشروعات التنموية التي تم افتتاحها بالصعيد

ولفت إلى أنَّه كان من أبرز المشروعات التنموية التي تمّ افتتاحها بالصعيد، مشروع قناطر أسيوط، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة في أسوان، ومشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكي وشرق العوينات، وغيرها من المشروعات، بما ساهم في خلق المزيد من فرص العمل في الصعيد.

إقليم جنوب الصعيد

- محافظاته: أسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا.

- مساحته: 700 ألف كم.

- سكانه: 12 مليون نسمة.

- جهاته السياحية: شواطئ الغردقة المصنفة عالميًا.

- قيمة المشروعات الخدمية بالإقليم خلال 8 سنوات: 1.5 تريليون جنيه.

محافظة أسوان

- 1.5 مليون نسمة عدد سكانها .

- 19% معدل نمو السكان.

- 41 ألف طالب عدد طلاب التعليم العالي.

- 11 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

- 2668 منشأة صناعية مسجلة.

- 2.3 ألف غرفة فندقية.

- 16 قصرًا وبيتا للثقافة.

- 75 ألف مشترك في خدمات الغاز.

- 565 عدد المشتركين في خدمات الكهرباء.

محافظة الأقصر

- 1.3 مليون نسمة.

- 19% معدل النمو السكاني.

- 12 ألف طالب بالتعليم العالي.

- 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

- 61 منشأة صناعية مسجلة.

- 4.3 ألف غرفة فندقية.

- 11 قصرًا وبيتًا للثقافة.

- 93 ألف مشترك في خدمات الغاز.

- 448 ألف مشترك في خدمات الكهرباء.