متحدث الكهرباء يكشف عن تفاصيل تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

استهلاك الكهرباء يؤدي إلى زيادة استخدام الغاز

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، «كل ما نستهلك كهرباء بيكون في زيادة في استخدام الغاز، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز اللي بيوصل الكهرباء».

انخفاض ضغط الغاز

وتابع: «حدث ضغط كبير على الغاز الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز اللي واصل لمحطات الكهرباء، مما أدى لقلة الإنتاج»، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء هذه الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها قبل منتصف الأسبوع المقبل.