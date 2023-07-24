7 إجراءات للوقاية من حرائق الكهرباء في الصيف.. احذر الاستخدام الزائد

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء أن الاستخدام الزائد للأجهزة التي تزيد من أحمال الشبكة الكهربائية، ويجب على المواطنين الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود خطر الماس الكهربائي، وهي كالتالي:

- رائحة الحريق أو الدخان الناجم عن الأسلاك الكهربائية المحترقة.

- الأسلاك الكهربائية الساخنة أو الذائبة.

- الصوت الناتج عن الأسلاك الكهربائية المتلفة.

الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع حوادث الكهرباء

ونصحت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمي المواطنين بتجنب حدوث الماس الكهربائي واتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- توخي الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية وتفادي استخدام الأجهزة المتهالكة أو القديمة.

- تجنب لمس الأجهزة الكهربائية أو الأسلاك الكهربائية بيد مبللة.

- فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة فورًا عند ملاحظة سخونة الجهاز أو حدوث حركة اهتزازية زائدة.

- عدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة والكابلات الكهربائية المكشوفة.

- تجنب تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل عدة أجهزة على مقبس واحد.

- البعد عن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب والنوافذ وتحت السجاد.

- استخدام كابلات كهربائية ملائمة لقيمة التيار المار فيها ومراجعة الأحمال الكهربائية، والتأكد من ملائمتها للقواطع والأسلاك.