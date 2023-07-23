إرشادات مهمة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال انقطاع وعودة التيار بشكل مفاجئ

قدم مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح التي يجب اتباعها في حال انقطاع التيار المتكرر، للحفاظ علي الأجهزة الكهربائية من التلف والاحتراق.

إجراءات الحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال عودة التيار بشكل مفاجئ

وحدد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» الخطوات التي يجب اتباعها حال انقطاع التيار الكهربائي في المنازل، للحفاظ على الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل خاصة الثلاجة والتكييفات وأجهزة التلفزيون لعدم التعرض للتلف أو الحريق، خاصة إذا حدث بشكل مفاجئ بعد فترة الانقطاع، وهي كالتالي:

- فصل كل الأجهزة التي كانت تعمل قبل انقطاع الكهرباء.

- ترك باب الثلاجة والفريزر مغلقين حتى عودة الكهرباء ليحتفظا بالبرودة لفترة أطول.

- الانتظار عدة دقائق عندما يعود التيار قبل تشغيل الأجهزة مرة أخرى.

- بالنسبة للأجهزة المرتفعة الثمن هناك جهاز يمكنك شراؤه وتوصيله بها يمنع شحنة الكهرباء الزائدة لحماية الجهاز.