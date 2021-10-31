كيف تحمي أسرتك من حوادث الصعق في موسم سقوط الأمطار؟.. الكهرباء توضح

يتساءل عدد كبير من المواطنين، خاصة ربات البيوت، مع تعرض البلاد لموجة الطقس السئ وسقوط الأمطار بغزارة على بعض المحافظات خلال فصل الشتاء، عن إجراءات السلامة لحماية أفراد الأسرة خاصة الأطفال من حوادث الصعق الكهربائي بسبب الأمطار والتي تؤدي في بعضها إلى الوفاة.

طرق حماية أفراد الأسرة من مخاطر حوادث صعق الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالصحة والسلامة المهنية التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إجراءات السلامه التي يجب أن تتخذها ربات البيوت لحماية الأطفال من خطر التعرض لصعق الكهرباء وهي كالتالي:

التأكّد من أنّ الأسلاك الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال

- عدم السماح للأطفال بالاقتراب من الأجهزة الكهربائية والتأكّد من أنّ الأسلاك الكهربائية بعيدة عن متناولهم.

- شرح خطورة الكهرباء والطرق الصحيحة للتعامل مع الأجهزة الكهربائية للأطفال عند بلوغهم السن التي تسمح لهم بفهم ذلك.

- إبقاء الأجهزة الكهربائية مفصولةً عن الكهرباء في الأوقات التي لا يتمّ استخدامها.

- إغلاق منافذ المقابس لمنع الأطفال من إدخال أيّ شيء فيها كما يُمكن إخفاء هذه المقابس خصوصاً قليلة الاستخدام منها بواسطة قطع الأثاث.

- إبعاد الأجهزة الكهربائية الخفيفة والصغيرة عن متناول الأطفال لتجنّب العبث بها أو حتّى لمسها.

استخدام قطعة بلاستيكية خاصة بتقصير السلك

- استخدام قطعة بلاستيكية خاصة بتقصير السلك واستخدام طول السلك حسب الحاجة له وذلك في حال كان السلك الكهربائي الخاص بالجهاز طويلاً ولا يتمّ استخدام إلّا جزء بسيط من طوله ممّا يحمي الأطفال من التعثّر به أو سحبه أو إيقاع الجهاز الكهربائي وتعرّضهم للأذى.

تغطية الوصلات الكهربائية التي تُتيح إيصال عدّة أجهزة كهربائية

- تغطية الوصلات الكهربائية التي تُتيح إيصال عدّة أجهزة كهربائية في نفس الوقت باستخدام غطاء خاص، لتقليل احتمالية عبث الأطفال بها.

- استخدام الأضواء الليلية الخافتة لتجنّب تعثّرالأطفال أواصطدامهم بقطع الأثاث عند استيقاظهم ليلاً.

إصلاح الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها

- إصلاح الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو تُصيب الشخص برعشة كهربائية عند لمسها لحماية الأطفال في المنزل.