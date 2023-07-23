نجل الزعيم جمال عبدالناصر: ثورة يوليو كانت تجسيدا للإرادة الوطنية والحلم المصري

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، إن ثورة 23 يوليو 1952 كانت تجسيدا للإرادة الوطنية والحلم المصري، فلأول مرة يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن المصريين لم يحكموا أنفسهم من قبل عهد الإسكندر الأكبر، ولا حتى بعد الفتح الإسلامي لمصر، جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري، ونظمتها مؤسسة الدكتور جمال شيحة وبمشاركة المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات.

عبدالحكيم عبدالناصر: 23 يوليو كان يوما فاصلا في تاريخ مصر

وأضاف «عبدالحكيم»: «تنتابني مشاعر كثيرة في ذكرى الثورة، ويوم 23 يوليو كان يوما فاصلا في تاريخ مصر، فقبل الثورة كان المواطن المصري يعيش في مجتمع السخرة حيث كانت خيرات البلد تذهب لـ 5% وباقي الشعب جائع ولم يكن لديه أدنى قدر من الحقوق الإنسانية من صحة وغذاء وتعليم وكانت لدينا أعلى نسبة وفيات في العالم، ولم تكن هناك رعاية للفلاحين أو العمال، وكانت الأمية تتخطى الـ80% في الرجال وأكثر منها في النساء.

عبدالحكيم عبدالناصر: هزمنا الهزيمة في 67

ولفت إلى أنه بعد ثورة 23 يوليو لأول مرة يجد المواطن المصري من يعبر عنه ويقدم له أشكال الرعاية المختلفة، وحتى حرب 67 الشعب المصري هزم الهزيمة وصمم على النضال وبدأ في أقل من شهر معركة حرب العش وبعدها حرب الاستنزاف، التي كانت أول معركة مع العدو الصهيوني، والتحرير لم يأت إلا بقوة السلاح ونضال جيشنا العظيم.