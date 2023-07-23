إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق « مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال مستشفى الشاملة في كفر 3 أشخاص مصابين بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة تومناية بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية وجاري عمل الفحوصات الطبية.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد صبحى، 17 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد أبو العينين، 27 سنة، مصابا بكسر في الحوض، عاطف محمد أحمد، 36 سنة، مصابا بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمون محافظة كفر الشيخ.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.