«التنمية المحلية»: دعم 10 محافظات بالصعيد بـ7.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إن الخطة الاستثمارية للمحافظات لعام 2023/ 2024 تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالصعيد، إذ يحظى إقليم الصعيد باهتمام كبير من القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية لـ10 محافظات.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه جرى تخصيص نحو 7,4 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد، من أجل مواصلة المشروعات والخدمات العاجلة للمواطنين.

تطبيق معايير الكفاءة في المحافظات

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين في إقليم الصعيد، إذ ترتكز الخطة الاستثمارية في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر على الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، والعمل على تقديم الخدمات التي تشجع على الاستثمار.

وأشار إلى أن الخطة تدعم رؤية مصر 2030 في استثمارات المشروعات الخضراء والمرافق والخدمات والتركيز على كل ما يخص المرأة والطفل وذوي الهمم في مشروعات أو خدمات أو تقديم تسهيلات لهم لدعم مشروعاتهم من خلال صندوق التنمية المحلية أو برنامج مشروعك بالمحافظات، لتحسين دخولهم وتوفير فرص العمل وإقامة مشروعاتهم بما يحقق ويلبي طموحاتهم نحو مستقبل أفضل.