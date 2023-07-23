«التنمية المحلية»: متابعة جهود 4 محافظات لمواجهة القضية السكانية

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود وحدات السكان بمحافظات المنوفية والأقصر وأسيوط وبني سويف لتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ودعم وتنمية الأسرة وبناء الإنسان.

جاء ذلك في إطار حرص واهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تواجه تحسين المؤشرات السكانية للسيطرة على الزيادة السكانية التي تلتهم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

مضاعفة معدلات التنمية المستدامة

فى محافظة الأقصر، أجرت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لقاء مع رؤساء وحدات السكان ومسئولي الإحصاء بمراكز المعلومات بجميع المحافظات، للعمل على تحسين خصائص السكان لمضاعفة معدلات التنمية وتحقيق المعادلة الصعبة فى حل القضية السكانية.

وقامت وحدة السكان بالأقصر بمناقشة أهم المشكلات التي جرى رصدها خلال فريق عمل وحدة السكان ووضع المبادرات والحلول لحل تلك المشكلات، وتقديم تقرير مفصل وخطة عمل ربع سنوية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه وتنسيق الآليات والشراكات المحتملة.

دعم التدريب المهني ومواجهة البطالة

في محافظة المنوفية نظمت جامعة المنوفية، قافلة طبية وندوة عن التغذية العلاجية وتنظيم الأسرة وختان الإناث وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى مجاناً ببعض المناطق، علاوة على مناقشة سبل تفعيل مبادرة «رواد النيل»، بالتنسيق مع بنك مصر والجهات الشريكة لخفض معدلات البطالة ودعم التدريب المهني والتسويق وخلق فرص عمل للشباب.

وفي محافظة أسيوط، استعرضت قيادات المحافظة محاور الخطة الاستراتيجية للسكان بالإضافة إلى جهود الأجهزة التنفيذية المختلفة خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ومناقشة بعض المعوقات ووضع حلول لها وطرق للتغلب عليها.

أما في محافظة بني سويف، واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، عقد سلسلة الاجتماعات واللقاءات التنسيقية لمناقشة مشكلات متعلقة بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي وخصائص القضية السكانية ومناقشة متغيرات وعوامل متداخلة ومتشابكة مع الزيادة السكانية مثل ظاهرة الزواج المبكر، التسرب من التعليم، الأمية.