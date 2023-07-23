إسلام عفيفي: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو تؤكد ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة ثورة 23 يوليو، لها أهمية كبيرة وتؤكد مدى ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب، وارتباط جهود الدولة بشكل عام بالشعب المصري العظيم.

توفير فرص عمل جديدة

وأوضح «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للمواطنين، مضيفًا أن الرئيس السيسي أكد ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب.

عفيفي: الشعب يضرب أعظم الأمثلة في الوعي

وأشار إلى أن الشباب المصري خلال الـ10 سنوات الماضية حظي باهتمام كبير للغاية من الدولة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي خاطب الشعب كعادته عن التحديات الكبيرة، وأن الشعب يتحمل كعادته المسؤولية، ويضرب أعظم الأمثلة في الوعي.