«الداخلية»: قرار بالعفو عن 499 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى «23 يوليو»

أعلنت وزارة الداخلية، أنّ قطاع الحماية المدنية، فحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

انطباق شروط العفو عن 499 نزيلا

وانتهت أعمال اللجان التي شكلتها وزارة الداخلية، بحسب بيان، إلى انطباق القرار على 499 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.