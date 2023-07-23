عميد «فنون جميلة الأقصر» يكشف رسوم اختبارات القدرات 2023

كشف الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، رسوم اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي من المقرر أن يسددها كل طالب عند الاختبار لأي كلية يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات قائلا: «رسوم الاختبارات 650 جنيها، وتسدد عن امتحانات كل كلية يرغب الطالب في تأدية الاختبارات بشأنها، وهي لا ترد حال رسوب الطالب وعدم اجتيازه للاختبارات».

رسوم اختبارات القدرات 2023

أكد عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رسوم اختبارات القدرات 2023 يتم تحديدها من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وهي موحدة على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى أنها منتظمة وفقاً للجدول الزمني والخريطة التي أقرتها الوزارة، منوها بأن الجامعات ستستأنف في تنفيذها غدا الاثنين.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يواصل استقبال رغبات الطلاب للتسجيل لاختبارات القدرات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، منوها بأنه جرى التشديد على تطبيق إجراءات المجلس في هذا الشأن.