كاتب صحفي: كلمة السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن إرادة الشعب فوق كل شيء

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الرئيس السيسي أكد على الدور المحوري لثورة 23 يوليو في تاريخ الأمة، لافتا إلى أن الثورة كانت من أهم تطلعات الشعب وبدأت ضد الاستعمار وسلب الإرادة المصرية إلى أن أصبح القرار للشعب.

ثورة 23 يوليو

وأوضح «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس السيسي عن ثورة 23 يوليو أكد خلالها أن إرادة الشعب فوق كل شيء، مشيرًا إلى أن الدولة تؤهل المناخ اللازم للشباب من أجل تولي مفاتيح القيادة.

الإنجازات داخل الدولة

وأشار الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى، التي قامت بالعديد من الإنجازات داخل الدولة المصرية، وقامت بعدد من المشروعات القومية الكبرى.