مصرع شخص صدمته سيارة على طريق «الإسكندرية - مطروح»

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، صدمته سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي بمنطقة زاوية العوامة في الكيلو 170 في اتجاه مطروح، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مساء اليوم، الأحد ضحية حادث سير طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي، ويدعى علاء أحمد محمد 39 سنة من برج العرب، وصول جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.