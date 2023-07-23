محافظ الإسكندرية: 42 دورة تأهيلية و4 ورش عمل لتدريب الموظفين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى تطوير 1353 موظفا والجهات التابعة بـ42 دورة تدريبية بالإضافة إلى 4 ورش عمل خلال 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري.

تطوير منظومة التدريب لجميع العاملين

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه كلف بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

تنفيذ 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل لموظفي الإسكندرية

وأوضح أن مركز الإسكندرية للتدريب ATC قد واصل تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل فى مجالات مختلفة استهدفت فئات متنوعة من الموظفين، حيث تم تنفيذ 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل خلال ال6 شهور الماضية، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل 1353 موظف.

جرى ذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.