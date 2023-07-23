قافلة طبية بمركز شباب سنديون في كفر الشيخ ضمن مبادرة 100 مليون صحة

استقبل مركز شباب سنديون بمركز فوة، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، القافلة الطبية وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والحملة الوطنية لدعم الرئيس بكفر الشيخ و«مؤسسة راعي مصر» الطبية، بإشراف مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية في تخصصات «الرمد، والباطنة، والجلدية، والعظام، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والتحاليل».

تخصيص 8 مراكز شباب لاستقبال القوافل الطبية

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ هناك 8 مراكز شباب منوطة باستقبال القوافل الطبية لهذا البروتوكول وهى مراكز شباب «سنديون، ومنية المرشد، وخليج بحري، والطايفة، والكوم الطويل، وميت الديبة، وبلطيم، وأبو بدوى»، مضيفاً أنّ مراكز الشباب تستقبل أيضاً الحملات الطبية لمبادرة «100 مليون صحة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية.

مراكز شباب كفر الشيخ

وتستقبل مراكز شباب كفر الشيخ القوافل الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية وفق بروتوكول التعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقافلة الطبية بمركز شباب سنديون بمتابعة السيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وفريق عمل مركز الشباب.