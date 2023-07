السكرتيرة الصحفية السابقة لـ ترامب: لم يحترم الأسرار الوطنية للدولة

انتقدت السكرتيرة الصحفية السابقة، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيفاني جريشام، سوء التصرف الذي أظهره «ترامب» في معاملة أسرار الأمة، إذ كشفت أنه كان يعرض وثائق سرية أمام ضيوفه في مقر إقامته، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وفي مقابلة مع شبكة «MSNBC»، أكدت «جريشام» أنها شاهدته يعرض مستندات سرية أمام ضيوفه في فناء الطعام بمنتجع مار إيه لاجو، مشيرة إلى أنه لم يحترم الأسرار الوطنية ولم يظهر أي احترام للمعلومات السرية.

