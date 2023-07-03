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السكرتيرة الصحفية السابقة لـ ترامب: لم يحترم الأسرار الوطنية للدولة

كتب:

أحمد عادل موسى
09:49 م | الإثنين 03 يوليو 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

انتقدت السكرتيرة الصحفية السابقة، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيفاني جريشام، سوء التصرف الذي أظهره «ترامب» في معاملة أسرار الأمة، إذ كشفت أنه كان يعرض وثائق سرية أمام ضيوفه في مقر إقامته، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

جريشام  تروي ما رأته

وفي مقابلة مع شبكة «MSNBC»، أكدت «جريشام» أنها شاهدته يعرض مستندات سرية أمام ضيوفه في فناء الطعام بمنتجع مار إيه لاجو، مشيرة إلى أنه لم يحترم الأسرار الوطنية ولم يظهر أي احترام للمعلومات السرية

وتأتي تصريحات جريشام، بعد اتهام الرئيس السابق، دونالد ترامب، بـ37 جناية في الشهر الماضي، وذلك بسبب تعامله غير اللائق مع وثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض.   

ترامب يُظهر الوثائق السرية لرئيس الوزراء الياباني

وأشار المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، إلى حادث سيئ السمعة وقع عندما زار رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ترامب في ممتلكاته بفلوريدا، وخلال الزيارة، قدمت كوريا الشمالية عرضًا لاختبار صاروخ باليستي، وبعد ذلك زار آبي وترامب، منتجع مار إيه لاجو في مشهد غير مألوف.

وقال أحد أعضاء النادي، ويدعى جاي ويتسمان، لصحيفة «واشنطن بوست»، إنه كان بإمكانه رؤية ترامب وآبي ومجموعة من المساعدين يراجعون المواد على جهاز كمبيوتر: «شخص ما فتح جهاز كمبيوتر محمول، وعلى الطاولة، وقفت مجموعة من اليابانيين حول رئيس الوزراء ودونالد، وكانوا جميعا ينظرون إلى الكمبيوتر المحمول في مشهد غريب».

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