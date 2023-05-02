بالتزامن مع انطلاق موسم الحج 2023، يرغب كثيرون في معرفة خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد بتجهيز الأوراق المطلوبة مسبقا، كما أن هناك فئة من الشباب يرغبون في معرفة هذه الخدمة خاصة من المقبلين على العمل بالخارج.

خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات استخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا بحسب المعلن من قبل وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

لاستخراج تصريح السفر والأوراق المطلوبة إلكترونيا يجب على طالب الخدمة تقديم الأوراق التالية:

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- أصل جواز السفر وصور منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل مذكرة السفر.

- توافر تصريح العمل أو الحج في البلد التي تريد السفر إليها.

- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

خطوات استخراج تصريح السفر

وتشمل خطوات استخراج تصريح السفر للمواطنين والشباب، التالي:

1- زيارة موقع وزارة الداخلية الرسمي.

2- ضغط على «تسجيل طلب الاستعلام عن تصريح السفر للخارج».

3 - املأ البيانات المطلوبة.

4 - حدد مكان استلام التصريح.

5 - اضغط على حفظ البيانات.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه على المواطن الذي يرغب في استخراج تصريح السفر، الاحتفاظ برقم الطلب للمتابعة، وتعديل البيانات إذا تطلب الأمر.