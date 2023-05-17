هل تصريح العمل يمنع السفر؟.. قانوني يوضح التفاصيل

يتطلع الكثيرون إلى معرفة هل تصريح العمل يمنع السفر؟ وبحسب حديث الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، فإن تصريح العمل لا يمنع السفر لأن تصريح العمل هو عبارة عن إخطار من مكتب العمل يؤكد استلام الموظف إلى عمله في جهة حكومية أو أي مؤسسة خاصة يعمل فيها.

هل تصريح العمل يمنع السفر؟

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» مجيبًا عن تساؤل هل تصريح العمل يمنع السفر؟، أنه بعد استخراج تصريح العمل وتسليمه إلى جهة العمل يبدأ الموظف في إنهاء السفر عن طريق الحصول على إجازة من جهة عمله وبعدها يسافر إلى أي دولة في العالم طالما لا يوجد عليه أي موانع للسفر وأغلبها تكون محاذير أمنية.

موانع السفر

وبعد الإجابة على تساؤل هل تصريح العمل يمنع السفر؟، توضح «الوطن»، موانع السفر وفق الخبير القانوني وهي كالتالي:

- عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك.

- عدم الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم في سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائي.

- حيازة مبالغ مالية ضخمة.

- حيازة الأدوية بكمية كبيرة خاصة إذا كانت مدرجة على قوائم المنع.

- اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة في جدول المخدرات، إلا في حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم إيقافه بالمطار.

- أن يكون المسافر ليس مدرجا على قوائم المنع من السفر لملاحقته الأمنية، أو لديه سابقة أمنية تمنع سفره لوجوده على ذمة أحد القضايا.

خطوات استخراج تصريح العمل

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم اختيار أيقونة باسم «تصاريح العمل» من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

- تظهر كافة الخدمات التي تتعلق بـ«تصاريح العمل»، حيث يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

- وللاستفادة من الخدمات يجب أن يكون لديك حساب على الموقع، ويمكن إنشاءه بسهولة عن طريق اختيار «إنشاء حساب جديد»، ثم في الخطوة التالية إدخال كافة البيانات الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وأيضاً الوظيفة والمحافظة التابع لها.

- وعند اختيار الخدمة المطلوبة، يتم إدخال كافة البيانات بكل سهولة ويسر، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم، بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح عمل أونلاين

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة من جواز السفر.

- صورة من تصريح العمل القديم.

- صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

- صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة، في حالة إذا كان موظفاَ حكومياً.