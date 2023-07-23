مصرع سيدة غرقا في شاطئ المروة بمطروح

لقيت سيدة مصرعها إثر وقوع حادث غرق خلال السباحة في شط المروة بمدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق شاطئ المروة

واستقبل مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق شط المروة غرب مدينة مرسي مطروح، وتدعى منه الله احمد بدر 51 سنة من مطروح، وصول جثة هامدة، وجري توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، وتم نقلها ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص حادث الغرق

وانتقلت شرطة مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث غرق شاطئ المروة، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.