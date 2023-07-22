لليوم الثاني.. استمرار أعمال البحث عن جثة صبي غرق في نيل بني سويف

تواصل قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن بني سويف، لليوم الثاني على التوالي، جهودها المكثفة في البحث عن جثة صبي في الخامسة عشر من عمره، غرق في مياه النيل، أمام معدية كفر ناصر التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو، وسط حالة من الحزن التي انتابت أهالي المركز.

أهالي ينتظرون خروج الجثمان أمام النيل

وتجمع عدد من أسرة المتوفي وأهالي مركز ببا أمام شاطئ النيل انتظارًا لانتشال جثمانه ودفنها بمقابر الأسرة، وسط حالة من البكاء والصدمة، حيث أصطف عددًا من أهالي قرية كفر ناصر وأسرة الصبي المتوفي على ضفاف نهر النيل من مكان الغرق امتداد إلى مدينة بني سويف على بعد 20 كم في انتظار العثور على الجثمان وانتشاله لدفنه بمقابر أسرته عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن.

تفاصيل غرق صبي في مياه النيل ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ بتعرض صبي يدعى عبد الله محمد منصور، 15 عام، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية كفر ناصر بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الغرق وانتشال الجثمان.

كما كشفت التحريات إن المُتوفّى توجه إلى شاطئ النيل لغسيل مركبة توك توك خاصة به، ثم نزل للاستحمام في مياه النيل هربًا من حرارة الجو، وجرفه التيار لعدم قدرته الكافية على السباحة، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة المتوفي.