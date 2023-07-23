غرق شاب في نهر النيل أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو بالمنيا

لقي شاب مصرعه غرقًا بنهر النيل أثناء الاستحمام هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، أمام قرية عباد شارونة بمركز مغاغة شمال المنيا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن غرق شاب أمام إحدى قرى مركز مغاغة أثناء الاستحمام هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

غرق شاب أمام قرية عباد شارونة بمغاغة

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين غرق «م- ح»، 17 سنة، أمام قرية عباد شارونة بمغاغة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث للعثور عن الجثة.

حالات غرق أخرى في نهر النيل

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب مقيم في مركز منفلوط من نهر النيل، أمام مركز ملوي في جنوب المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة الطفل عمر سليمان فولي، 6 سنوات، مقيم في مركز أبوقرقاص، من المجري المائي لترعة حافظ الشرقية، أمام قرية منشية دعبس في غرب مركز أبوقرقاص.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بمعرفة الأهالي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.