أصالة تستعد للصيف بأغنية مع مصطفى العسال وتوما

تعمل الفنانة السورية أصالة نصري على أغنية جديدة استعدادا لطرحها خلال فصل الصيف بعد سلسلة من الحفلات قامت باحيائها خلال الفترة الماضية.

من المقرر أن تطرح أصالة أغنية مصرية خلال الأيام المقبلة من ألحان مصطفى العسال وتوزيع توما.

أصالة تحيي حفلا غنائيا في أسطنبول

وكانت أصالة قد أحيت منذ أيام حفلا غنائيا فى مدينة أسطنبول التركية، ووصفته بأنه ليلة من ألف ليلة.

وكتبت أصالة عن الحفل: «كانت ليلة امبارح بإسطنبول.. ليلة من ألّف ليلة وليلة.. كانت حلمّ عشناه.. حقيقة صوتي وصلّ لأعلى وأحلى نقطة برأسي حتّى فصلت عن الواقع، بس مو لحالي فصلت أنا وكلّ الشباب والصبايا والصغار أخدت بإيدهم ورحنا أحلى مشوار.. الوجوه كلّها شغف وشوق وحُبّ وجمال وكانت من حلاوة الموجودين صار الشوف دقيق وملامح كلّ الوجوه انطبعت بروحي وما بتخيّل ممكن أنسى هالوجوه.. وقفت بلحظة أمسك حالي عن بكا كان ممكن ما يوقف لمّا أصوات الشباب عليت وهم عم يقولوا أحلى اسم بقلبي (سوريا) خفت أضعف خفت أبكي خفت ما أعرف كمّل ومتل طفله قويّة بدها تكمّل اللي اتوجدت مشانه غلبت دموعي وكمّلت».