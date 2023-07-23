كل ماتريد معرفته عن مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج

أعلنت مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنسيق الالتحاق بالمدرسة، وشروط الالتحاق بها ومميزات الالتحاق لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، ليتمكن الطلاب الراغبين بالالتحاق بها من التقديم إليها قبل انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة سوهاج يوليو الجاري.

فترة الدراسة بالمدرسة

أوضحت مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج، أن مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، لدراسة الذكاء الاصطناعي، وصناعة البلاستيك، ويتم التخصص بالمدرسة بداية من العام الدراسي الأول وفقا للمجموع والمقابلة الشخصية، ويتم دراسة العلوم الأساسية والثقافية و العلوم الفنية في مجال التخصص.

مميزات الالتحاق بالمدرسة

بينما حددت مميزات الالتحاق بالمدرسة بالتالي،

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي للمدرسة.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج. _توفير مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

- توفير الزي المدرسي.

- التدريب العملي.

شروط مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج

وكشفت مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج شروط التقديم لها كالتالي،

- أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 210 درجة

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- اجتياز الكشف الطبي الشامل والتحاليل الطبية.

- يتاح للبنين والبنات من أبناء محافظة سوهاج فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عام في أول أكتوبر المقبل.