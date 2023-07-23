رئيس تحرير «المصور»: ثورة يوليو 1952 حررت إرادة مصر وشعبها

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إنَّ ثورة 23 يوليو تعني التحرر للشعب المصري والاستقلال وعودة مصر إلى أوجها، مشيرا إلى الفترة التي سبقتها «كانت مصر تحكم من خلال دول أجنبية مثل الاحتلال الذي استمر أكثر من 70 عاما، فالحكام لم تكن مصلحة البلاد تهمهم بل مصالحهم الشخصية والاستيلاء على ثروات مصر».

أيوب: ثورة يوليو 1952 حررت إرادة مصر

وأضاف «أيوب» خلال مداخلة هاتفية بتغطية خاصة لذكرى ثورة يوليو الـ71 على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «بفضل ثورة 23 يوليو 1952 تحررنا كقرار ومسؤولية إدارة البلاد ليحكمها لأول مرة رئيس مصري ولتتحول من الملكية إلى الجمهورية وبالتالي أصبحت خيرات البلد لأبنائها».

دور قيادات الثورة وبداية الجمهورية الأولى

وتابع رئيس تحرير مجلة المصور متحدثاً عن فضل ثورة 1952 ومشيداً بإنجازات زعمائها: «لابد أن نشير إلى دور قيادات الثورة.. وبدأت الجمهورية الأولى التي دشنها وشكلها أعضاء مجلس قيادة الثورة وفي مقدمتهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر»، لافتا إلى التشديد على التحية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقائد الثورة جمال عبد الناصر لتحمله الصعاب وكذلك الرئيس الراحل محمد نجيب وبطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات.