الطاهري: مدينة العلمين الجديدة ملحمة تضاف لسجل المصريين منذ ثورة يوليو 1952

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن ثورة يوليو 1952م أسست معاني السيادة والكبرياء الوطني، وجيشا وطنيا قويا قادرا على حماية مقدرات هذا البلد منذ تاريخ الثورة وحتى يومنا هذا، وبعد مرور كل هذه العقود، نجح المصريون في تطوير مدينة العلمين.

مدينة العلمين الجديدة ملحمة تضاف لسجل المصريين

وأوضح الطاهري، خلال تقديم حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين الجديدة ملحمة تضاف لسجل المصريين، مؤكدًا أنه عندما نتحدث عن رعاية اجتماعية وحماية اجتماعية في الجمهورية الجديدة وأيقونة الحلم مبادرة حياة كريمة، فإننا نتناول البنية التحتية والبيوت والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمراكز الطبية ومراكز للنشاط الرياضي.

وأشار إلى أنه قبل ثورة يوليو 1952 كان المشروع الاجتماعي الذي كانت الصحف تتباهى به يخص الملكة فريدة، حيث استهدف مقاومة الحفاء في مصر، ورغم أن مصر كانت أجمل مملكة خارج أوروبا، لكنها كانت لعائلات قليلة تُعد على أصابع اليد الواحدة.

ولفت إلى أن كل قرية كانت تخدم على بيت واحد فقط فيها، هكذا كان المجتمع، «الأبيض والأسود صورة جميلة، لكنها لا تمثل الحقيقة كاملة، وهذا لا يعني أننا ننتقص من وطنية الملك فاروق أو ما قبله، لكن هذا تاريخ وهذه حقائق».