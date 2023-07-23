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«الخارجية»: نستلهم في ذكرى ثورة 23 يوليو معاني حب واستقلال الوطن

كتب:

أ ش أ
11:16 ص | الأحد 23 يوليو 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن في الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة نستلهم معاني حب الوطن واستقلال إرادت،ه وتلاحم جيش مصر مع شعبه العظيم.

ثورة 23 يوليو ملهمة لشعوب العالم

وأضاف المتحدث باسم الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، اليوم: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة.. هذا اليوم الخالد في تاريخ مصر المعاصر.. وتلك الثورة التي ألهمت شعوب العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال».

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