نصوص أدعية يوم عاشوراء وتاسوعاء المستحبة.. «اللهم نجنا مما نخاف»

بدأ المسلمون اليوم صيام يوم تاسوعاء، ويستعدون لصيام يوم عاشوراء غدا، رغبة منهم في نيل فضل هذا اليوم العظيم بتكفير ذنبوب سنة قبله، لذلك يبحث الناس عن أدعية يوم عاشوراء وتاسوعاء وعن أفضل نص دعاء مستجاب مكتوب، حتى يحسنوا استغلال هذه الأيام المباركة بالدعاء والتضرع لله عزوجل.

أدعية يوم عاشوراء وتاسوعاء المستحبة

ومن أدعية يوم عاشوراء وتاسوعاء التي يستحب للمسلم الدعاء بها أثناء صيامه هذ الأيام:

اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم أنت رازق السائلين وغائث الغائثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم نجنا مما نخاف، واسترنا بسترك العظيم، ربنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

دعاء يوم عاشوراء

وعلى المسلم استغلال صيامه يوم عاشوراء بالدعاء إلى الله عز وجل حتى ينال مغفرته ورحمته ويتقرب منه بأحد أفضل وأحب الأعمال كنص دعاء مستجاب مكتوب ومن ضمن هذه الأدعية:

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الجنَّة وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عمل، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أوعمل، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَالهَرمِ وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَولاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَااللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

أفضل دعاء يوم تاسوعاء

وأثناء صيام يوم تاسوعاء يحب على المسلم ألا يضيع أي وقت دون دعاء أو مناجاة لله عزوجل حتى ينال المغفرة هذه الأيام المباركة، وإليكم أبرز نصوص لأدعية مستجاية مكتوبة:

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. .

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من غلبةِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ العدِّو، وشماتَةِ الأعداءِ.

فضل صيام يوم عاشوراء

وذكرت دار الإفتاء المصرية،عبر الموقع الإلكتروني، أنّ صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب عام قبله، وذلك عملا بالحديث الشريف الذي نقله أبي قتاده رضي الله عنه، عن الرسول الكريم «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».