نتائج مباريات اليوم الأول من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات الدور الأول من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة اليوم الأحد بمحافظة كفر الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الأولى في تمام الساعة الخامسة عصراً، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

لقاءات اليوم الأول

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات اليوم الأول أسفرت عن تعادل فريقي منية المرشد وأبو زيادة بهدفين لكل منهما على ملعب مركز شباب خليج بحري، والتعادل السلبي بيت فريقي محلة دياي وسنهور المدينة على ملعب سنهور المدينة، وفوز كفر مجر على منية جناج بهدفين نظيفين على ملعب مركز شباب شباس الشهداء.

وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، غداً منافسات فرق المجموعة الثانية وتضم فرق «لاصيفر - شباس الشهداء - شباس عمير - شباس الملح - ميت الديبة - المنشأة الكبرى».

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات ومراقب المباراة بملعب شباس الشهداء، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية، ومراقب المباراة بملعب سنهور المدينة اليوم، راقب سير المباراة بملعب خليج بحري كابتن أحمد عطية.