موعد انتهاء تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023.. «باقي ساعات»

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انتهاء تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة، موضحة أن درجات المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة ومبشرة حتى الآن، وعمليات التصحيح مستمرة وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

موعد انتهاء تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضافت المصادر المسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون موعد انتهاء تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023، وأعمال التصحيح للأسئلة الموضوعية والمقالية لمختلف المواد الدرسية المتبقية الثلاثاء المقبل، ومن بعدها تبدأ المراحل الأخرى بشأنها والمتمثلة في المراجعة لكافة النتائج، وتسكين درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت وهكذا حتى يتم الانتهاء منها وإعلانها من قبل وزير التربية والتعليم بعد اعتمادها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز الخطوات عن كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023:

- الدخول على موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وذلك عبر موقع الوطن.

- كتابة الاسم رباعي

- كتابة رقم الجلوس

- اختيار الشعبة علمي أو أدبي

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب

- اختيار المحافظة

- كتابة رقم تليفونك

- الضغط على زر سجل